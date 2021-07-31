В Таиланде зафиксирован ежедневный рекорд смертей и новых случаев COVID-19

КИЕВ. 31 июля. УНН. Таиланд сообщил в субботу, 31 июля, о ежедневном рекордном количестве новых случаев заражения коронавирусом - 18 912, в результате чего общее количество случаев заболевания в стране достигло 597 287. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В стране также зарегистрировано 178 новых смертей, что также является ежедневным рекордом, в результате чего общее число погибших достигло 4 857 человек.

Между тем, Таиланд заказал дополнительные 10 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech, заявило в пятницу его министерство здравоохранения. В этом году Таиланд получит 20 млн доз вакцины Pfizer.

Вакцинация в Таиланде до сих пор проводилась вакцинами Sinovac и AstraZeneca. На данный момент полностью вакцинированы всего 5,6% с 66 млн населения страны.

В Таиланде вакцина AstraZeneca производится по лицензии на местном уровне, но ее производство оказалось гораздо меньше необихдного уровня, чем ожидалось правительством, что привело к задержке кампании по вакцинации населения.

Страна получила в подарок один миллион доз вакцины Sinovac от Китая и один миллион доз вакцины AstraZeneca от Японии. Великобритания также пообещала пожертвовать 415 тысяч доз AstraZeneca.

Кроме того, Таиланд получил первую партию из 1,5 миллиона доз вакцины Pfizer, подаренную правительством США в пятницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Таиланд строит больницу COVID-19 в аэропорту Бангкока на фоне резкого увеличения количества больных