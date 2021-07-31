Скончался один из пострадавших в результате взрыва на шахте

КИЕВ. 31 июля. УНН. В результате взрыва на шахте в Донецкой области пострадало четверо работников шахтоуправление, а также 6 сотрудников подрядной организации, один из которых скончался в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию обнародованную Группой Метинвест.

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“В результате взрыва пострадало 10 человек, из которых четверо — работники шахтоуправления, а шестеро — работники подрядной организации. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

От полученных травм в больнице скончался один человек — сотрудник подрядной организации. Остальные люди, находившиеся в шахте в момент взрыва, находятся под медицинским наблюдением, им оказана необходимая помощь”, — говорится в заявлении группы компаний.

Создана комиссия по расследованию причин аварии.

Напомним

31 июля в 4:15 утра на шахтоуправлении “Покровское” на глубине 815 метров произошел взрыв. Оперативно на шахту был вызван 10-й военизированный горноспасательный отряд. Люди из шахты были выведены на поверхность.