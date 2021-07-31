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Маск стал на сторону Epic Games в противостоянии с Apple

Маск стал на сторону Epic Games в противостоянии с Apple

Илон Маск

КИЕВ. 31 июля. УНН. Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск продемонстрировал свою поддержку компании Epic Games, которая обжаловала гонорары Apple в магазине приложений App Store. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Цитата

"Плата в магазине приложений Apple де-факто является глобальным налогом на Интернет. Epic правы", - написал Маск в Twitter.

Детали

Apple борется с иском, поданным в прошлом году Epic Games, в котором утверждается, что производитель iPhone злоупотреблял своим доминированием на рынке мобильных приложений. Epic нарушила правила Apple, когда представила собственную платежную систему в приложении Fortnite, чтобы обойти комиссии Apple.

Поздно вечером в пятницу Маск заявил, что, хотя ему нравится пользоваться продуктами Apple, производитель iPhone "завышает цену в App Store".

Кроме того, Маск опроверг сообщения о том, что однажды он разговаривал с боссом Apple Тимом Куком по поводу возможного приобретения производителя электромобилей и вступления в должность генерального директора производителя iPhone.

"Был момент, когда я попросил встретиться с Куком, чтобы поговорить о покупке Apple Tesla. Никаких условий приобретения не предлагалось. Он отказался встретиться", - написал Маск в другом твите.

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Источник: УНН
Теги: Apple, Илон Маск
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