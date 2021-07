Маск стал на сторону Epic Games в противостоянии с Apple

КИЕВ. 31 июля. УНН. Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск продемонстрировал свою поддержку компании Epic Games, которая обжаловала гонорары Apple в магазине приложений App Store. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Цитата

"Плата в магазине приложений Apple де-факто является глобальным налогом на Интернет. Epic правы", - написал Маск в Twitter.

Детали

Apple борется с иском, поданным в прошлом году Epic Games, в котором утверждается, что производитель iPhone злоупотреблял своим доминированием на рынке мобильных приложений. Epic нарушила правила Apple, когда представила собственную платежную систему в приложении Fortnite, чтобы обойти комиссии Apple.

Apple app store fees are a de facto global tax on the Internet. Epic is right.