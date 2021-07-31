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Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в шахте в Донецкой области

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в шахте в Донецкой области

КИЕВ. 31 июля. УНН. Полиция города Покровская устанавливает обстоятельства взрыва в шахте в пгт Удачное Покровского района. Об этом УНН сообщили в Национальной полиции Донецкой области.

Цитата:

"По факту проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства взрыва. Решается вопрос об открытии уголовного производства с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью)", - отметили в полиции.

Добавим

Сегодня в 5:12 утра в Покровское районного управления полиции от ГСЧС поступило сообщение о взрыве, который произошел на северо-полевом конвейерном штреке местной шахты в пгт Удачное Покровского района.

С ожогами различной степени тяжести были госпитализированы 10 горняков в Центральную районную больницу Покровска. Впоследствии стало известно, что один человек погиб.

Источник: УНН
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