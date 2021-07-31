Регулятор ЕС оштрафовал Amazon на рекордные 886 миллионов долларов

КИЕВ. 31 июля. УНН. Европейский регулирующий орган оштрафовал Amazon на рекордные 886 миллионов долларов за нарушение защиты данных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

В пятницу Amazon сообщила, что Национальная комиссия по защите данных Люксембурга вынесла решение против компании ранее в этом месяце, заявив, что ее обработка персональных данных не соответствует общему регламенту защиты данных Европейского союза.

Amazon заявила, что считает это решение необоснованным и активно будет и в дальнейшем защищаться.

В мае суд отменил постановление Европейской комиссии о том, что налоговое соглашение между Amazon и правительством Люксембурга является незаконной государственной поддержкой. Это была последняя неудача в усилиях Европейского Союза по борьбе с уклонением от уплаты налогов с предприятий.

Контекст

Amazon по-прежнему подвергалась пристальному вниманию со стороны ЕС. В ноябре регулирующие органы предъявили компании антимонопольные обвинения, обвинив Amazon в использовании доступа к данным компаний, продающих продукты на ее платформе, для получения несправедливого преимущества перед ними.

В то время как США сначала критиковали ЕС за то, что он нацелился на американские компании, в последнее время они стали занимать более жесткую позицию и относительно крупных технологический корпораций, подав в прошлом году в суд на Google за злоупотребление своим доминирующим положением в онлайн-поиска и рекламе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безос потерял первое место в списке самых богатых людей мира