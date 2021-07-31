Боевику "ДНР" сообщено подозрение в пытках украинских военных, взятых в плен под Иловайском

КИЕВ. 31 июля. УНН. Участнику "ДНР" заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными. Он причастен к пыткам военных, захваченных в плен вблизи Иловайская. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы Офиса Генерального прокурора.

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"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора заочно сообщено о подозрении лицу в жестоком обращении с военнопленными (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - сказано в сообщении ОГПУ.

Отмечается, что по данным следствия, гражданин Украины, являясь участником террористической организации "ДНР", выполнял задачи ее главарей. Подозреваемый в одной из так называемых тюрем, обустроенной в захваченном боевиками помещении Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области, с августа 2014 года по февраль 2015 жестоко обращался с военнослужащими Национальной гвардии и Вооруженных Сил Украины, которые были захвачены в плен подразделениями Вооруженных Сил РФ в ходе боевых действий 24-25 августа 2015 году в районе Иловайска Донецкой области.

"Он применял пытки к украинским воинам, которые заключались в систематическом нанесении большого количества ударов руками, ногами и резиновой дубинкой, что вызывало сильную физическую боль и страдания, а также в длительном содержании в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания", - говорится в сообщении .

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Добавим

В соответствии со статьей 130 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, статьи 11 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 указанные действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права.