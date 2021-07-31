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Град, шквалы и пожарная опасность - погодные условия в Украине в ближайшие дни

Град, шквалы и пожарная опасность - погодные условия в Украине в ближайшие дни

КИЕВ. 31 июля. УНН. 31 июля и 1 августа в Украине будет наблюдаться осложнения погодных условий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Детали

По данным УкрГидрометцентра 31 июля - 1 августа в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Львовской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Днем 31 июля в восточных, Запорожской, большинстве западных областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Кроме того, 31 июля-2 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями на 8 часов 30 июля, без негативных последствий. В местах выпадения значительных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Источник: УНН
Теги: погода, шквал, пожары, грозы
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