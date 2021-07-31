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В России водителей с серьезными заболеваниями будут автоматически лишать прав

В России водителей с серьезными заболеваниями будут автоматически лишать прав

КИЕВ. 31 июля. УНН. Российских водителей, у которых обнаружили серьезные заболевания, автоматически лишат прав, об этом говорится в проекте поправок к закону "О безопасности дорожного движения", пишет газета "Коммерсант", информирует УНН.

Детали

Согласно нормативному акту, водители могут больше не предоставлять в ГИБДД справки о состоянии здоровья, так как за них это сделает Минздрав РФ. Таким образом, при обнаружении серьезного заболевания при плановом медосмотре об этом станет известно в другом ведомстве. Пациента направят на "внеочередной медицинский осмотр" к врачу-специалисту.

На то время действие водительских прав автоматически прекратится.

В случае неподтверждения диагноза при повторном обследовании, ГИБДД получит электронное заключение. Оно позволит восстановить водителя в правах. Если заболевание все же найдут, автомобилисту предложат оформить новое удостоверение с отметкой о болезни. В случае, когда медики запретят водить машину, права будут аннулированы.

Прежде всего к таким болезням относятся плохое зрение, нетрудоспособность конечностей, наркомания, алкоголизм и другие.

Ожидается, что нововведения вступят в силу в марте 2022 года.

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Источник: УНН
Теги: Россия, водитель
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