Взрыв на шахте: открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ

КИЕВ. 31 июля. УНН. Из-за взрыва, который произошел сегодня на шахте в Донецкой области, открыто уголовное производство. Правоохранители расследуют нарушения правил безопасности выполнения работ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Прокуратуры Донецкой области.

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"Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека и иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия.

Указывается, что сейчас установлено, что 31 июля 2021, в 5:12, на предприятии ОАО "Шахтоуправление" Покровское "во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров произошел взрыв метана, в результате чего пострадали 10 горняков.

Пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение КНП "Покровская клиническая больница интенсивного лечения".

Сейчас один работник предприятия погиб , еще 9 находятся в тяжелом состоянии.