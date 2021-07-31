Метеорологи предупреждают, что Грецию в ближайшие дни накроет волна жары

КИЕВ. 31 июля. УНН. Греческие метеорологи предупредили, что в ближайшие десять дней страну ждет сильная жара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным Греческой национальной метеорологической службы (EMY), температура может достигать 44 градусов по Цельсию на материковой части Греции.

Ожидается, что волна жары достигнет пика в начале следующей недели, но продлится до пятницы, 6 августа.

"На материке максимальная температура в следующие три дня составит от 42 до 44 градусов по Цельсию, в то время как на островах и в прибрежных районах она будет на два или три градуса ниже", - говорится в сообщении EMY.

Ожидается, что ночная температура в большинстве районов составит в среднем 28 градусов по Цельсию.

"Продолжающаяся волна тепла - это опасное погодное явление с небольшим температурным диапазоном между максимальным и минимальным уровнями", - сказал директор EMY Теодорис Колидас.

Это будет вторая длительная волна тепла в Греции этим летом после июньской, которая продолжалась 11 дней и, по мнению экспертов, была самой сильной с 2007 года.

На этой неделе органы гражданской защиты призвали граждан и туристов проявлять бдительность, регулярно пить воду и избегать ненужного пребывания на солнце. По данным EMY, в некоторых частях страны также высокий риск возникновения лесных пожаров.

За последние 24 часа пожарные Греции ликвидировали более 40 лесных пожаров, вызванных ветрами и высокими температурами. Пожар севернее Афин во вторник сжег не менее дюжины домов, прежде чем был взят под контроль.

Добавим

В июле 1987 года почти 1 500 человек погибли в результате одной из сильнейших волн тепла в истории Греции. Температура воздуха в Афинах тогда держалась около 43 градусов по Цельсию несколько дней подряд.

Соседняя Турция пострадала от лесных пожаров, в результате которых на этой неделе погибли по меньшей мере шесть человек.