МИД РФ направил ноту протеста из-за декоммунизации мемориала “Марсово поле” во Львове

КИЕВ. 31 июля. УНН. В связи с планами властей Львова убрать копию советского военного ордена с воинского мемориала “Марсово поле” МИД России направил ноту протеста внешнеполитическому ведомству Украины. Как сообщает УНН об этом говорится в соответствующем заявлении МИД РФ.

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“В связи с планами львовских властей по уничтожению копии Ордена Отечественной войны на воинском мемориале „Марсово поле“ 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов”, — говорится в заявлении МИД РФ.

Российская сторона заявляет, что подобные обязательства закреплены, среди прочего, в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого, по их словам, является Украина.

“Решительно осуждаем взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом”, — говорится в заявлении российской стороны.