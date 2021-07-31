Действовали в рамках закона: СБУ прокомментировала "похищение" экс-судьи Чауса
Николай Чаус
КИЕВ. 31 июля. УНН. Служба безопасности Украины заявила о законности действий по делу с задержанием бывшего судьи Николая Чауса. Об этом УНН сообщила пресс-служба СБУ.
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“Служба безопасности Украины не „похищала“ бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий... Сотрудники СБУ выполняли свои должностные обязанности в рамках расследования соответствующего уголовного производства. Любые попытки представить обществу информацию в другом ключе являются обычными манипуляциями”, - заявили в ведомстве.
Детали
В СБУ напомнили, что с мая 2021 года осуществляют досудебное расследование уголовного производства по факту похищения єкс-судьи Чауса и незаконной переправке его через государственную границу.
В частности, там обращают внимание, что вчера на горячую линию Службы безопасности обратилось лицо, сообщившее, что в одну из поселковых рад Винницкой области прибыл человек, представившийся Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников СБУ.
Впоследствии следователи СБ Украины получили от Николая Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишения свободы и применения к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности.
“Учитывая его физическое и моральное состояние после длительного лишения свободы, пока ему оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом отдельно проинформированы жену господина Чауса, следователи СБУ находятся в постоянном контакте с его родственниками”, - добавили в ведомстве.
Сейчас СБУ принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств похищения Чауса, лишение его свободы и установления лиц, совершивших это.
Добавим
Вчера вечером адвокат Ростислав Кравец сообщил, что официально экс-судьи нет в здании СБУ.
Сегодня он добавил, что никто из правоохранительных органов не вышел с ним на связь, и не пустил к клиенту.
Напомним
Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года рождения.
Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.
Как сообщал адвокат Чауса Александр Вишневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.
НАБУ призвал правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью Николая Чауса, которого обнаружили в селе в Винницкой области. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.