В ООН предупреждают, что миллионы людей оказались перед угрозой голода

КИЕВ. 31 июля. УНН. ООН предупреждает, что в следующие три месяца голод усилится в 23 глобальных горячих точках с высоким уровнем предупреждения о "катастрофе". Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Ситуация в районе Эфиопии Тиграе, на юге Мадагаскара, Йемене, Южном Судане и северной Нигерии вызывает беспокойство.

Детали

Продовольственная и сельскохозяйственная организация и Всемирная продовольственная программа ООН заявили в новом отчете о "горячих точках голода" в период с августа по ноябрь, из-за "острого отсутствия продовольственной безопасности, вероятно, еще больше усилится".

В своем отчете организации, поставили Эфиопию на первое место в списке, заявив, что число людей, которым угрожает голод и смерть, как ожидается, вырастет до 401 тысячи - это самый высокий показатель со времен голода 2011 года в Сомали - если гуманитарная помощь не будет оказана быстро.

На юге Мадагаскара, который пострадал от крупнейшей засухи за последние 40 лет, вредителей, поражающих основные сельскохозяйственные культуры, и рост цен на продукты питания - ожидается, что к сентябрю 14 тысяч человек столкнутся с "катастрофически" острым отсутствием продовольственной безопасности. Ожидается, что к концу года это число возрастет вдвое, и 28 тысяч человек будут нуждаться в срочной помощи, заявили оба агентства.

В майском отчете 16 организаций, включая ФАО и ВПП, заявили, что по крайней мере 155 тысяч людей столкнулись с острым голодом в 2020 году, в том числе 133 тысяч человек, нуждающихся в срочной пищи, чтобы предотвратить массовую смерть от голода, что на 20 млн больше, чем в 2019 году.

"Острый голод увеличивается не только по масштабам, но и по степени тяжести, - говорится в отчете. - В целом, более 410 тысяч человек во всем мире в настоящее время подвергаются риску оказаться в условиях голода или похожих на голод, если они не получат немедленную помощь, что спасает жизни и даст средства к существованию".

В девяти других странах также есть большое количество людей, столкнувшихся с "критическим отсутствием продовольственной безопасности" в сочетании с факторами голода - Афганистан, Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Колумбия, Конго, Гаити, Гондурас, Судан и Сирия, говорится в докладе.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация и Всемирная продовольственная программа ООН призвали к срочным гуманитарным действиям для спасения жизней в 23 горячих точках, заявив, что помощь особенно важна в пяти местах с наибольшей опасностью для предотвращения голода и смерти.

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