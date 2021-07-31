Ежедневное количество случаев заражения COVID-19 в Токио достигло нового рекорда

КИЕВ. 31 июля. УНН. Правительство столицы Олимпийских игр объявило, что количество зарегистрированных случаев COVID-19 в Токио достигли рекордного уровня в 4 058. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Премьер-министр Японии Йосихиде Суга заявил, что нет никакой связи между Олимпийскими играми, которые проходят в Токио и ростом числа случаев заболевания COVID-19 в столице, подчеркнув, что правительством принимаются адекватные меры для предотвращения распространения инфекции от спортсменов и персонала, который посещает игры.

Суга отметил, что эти меры включают в себя ограничения в количестве прибывающих в Японию на Олимпийские и Паралимпийские игры, которые были сокращены примерно до одной трети от первоначально ожидаемых 180 тысяч человек, при этом пограничный контроль в аэропортах не позволяет им вступать в контакт с населением.

"Мы тщательно выполняем эти шаги, поэтому я не верю, что (Олимпийские игры) является причиной резкого роста инфекций", - сказал он на пресс-конференции после принятия решения о распространении чрезвычайного положения в связи с COVID-19 за пределы Токио.

Дополнение

Штамм коронавируса "Дельта" приводит к тому, что ежедневные случаи заболевания COVID-19 в последние дни достигают рекордного уровня в Токио и других частях страны.

В четверг общенациональное количество ежедневных случаев впервые превысило 10 тысяч, при этом в Токио было зарегистрировано 3 865 новых случаев заражения, что стало рекордом третий день подряд.

В пятницу оргкомитет Олимпийских игр сообщил о еще 27 случаях заражения, связанных с играми, - это самый высокий ежедневный показатель с момента начала подсчета.