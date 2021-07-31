ДТП в районе Кольцевой: машины выбросило на обочину

КИЕВ. 31 июля. УНН. На перекрестке Кольцевой и улицы Газопроводная в Киеве произошло ДТП, в результате которого по меньшей мере один человек был госпитализирован. Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей, сообщает УНН.

Детали

Предварительно установлено, что 19-летний водитель Chevrolet решил свернуть на Газопроводную из крайнего левого ряда, нарушив ПДД. К такому маневру водитель Nissan оказался отнюдь не готов, не успев даже начать торможение. В результате мощного удара обе машины вылетели на обочину. Nissan перевернулся на бок.

В результате ДТП водитель Chevrolet забрала скорая с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.LIVE с Алексеем Павловским" телеканала LIVE.