Со вторника в отдельных регионах ожидается ослабление жары

КИЕВ. 31 июля. УНН. С 3 августа в отдельных регионах Украины температура воздуха начнет снижаться. Об этом УНН сообщили УкрГидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков 1-2 августа в западных, днем и в северных и местами центральных областях, 3 августа в Украине, кроме запада и севера, пройдут кратковременные дожди с грозами, днем в отдельных районах с градом и шквалами 15-20 м/с.

Температура ночью 14-20°, на юге страны до 23°; днем: завтра в западных и северных областях 25-31°, на остальной территории 30-37°, в течение 2-3 августа, начиная с западных областей, в Украине ослабление жары на 3-5°.

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