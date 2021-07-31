Телекомментатор Олимпийских игр был уволен за расистские высказывания о южнокорейских спортсменах

КИЕВ. 31 июля. УНН. Греческого спортивного комментатора уволили из-за расистских комментариеі в эфире о южнокорейских игроках в настольный теннис. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Insider.

Детали

На вопрос о мастерстве южнокорейских игроков в настольный теннис в целом комментатор Димостенис Кармирис сказал: "У них узкие глаза, поэтому я не могу понять, как они могут видеть, как мяч движется вперед и назад".

Кармирис дал комментарий во вторник после того, как южнокорейский игрок Чжон Ен Сик победил греческого игрока Панайотиса Гиониса.

Чжон, который занимает пятое место в мировом рейтинге, обошел Гиониса, что занимает семнадцатое место в международном рейтинге, со счетом 4:3.

Впоследствии телекомпания ERT, где работал комментатор, выступила с заявлением о том, что уволила Кармириса.

"Расистские комментарие не имеют места на общественном телевидении, - говорится в заявлении ERT. - Сотрудничество между ERT и Димостенисом Кармирисом было прекращено сегодня, сразу после утреннего шоу".

Дополнение

За последние три дня произошло несколько расистских инцидентов, связанных с Олимпийскими играми.

Во вторник Всемирная федерация стрельбы из лука написала твит, чтобы отпраздновать победу олимпийской сборной Южной Кореи.

Однако в своем посте федерация использовала шрифт, известный как "шрифт chop-suey". Шрифт, имитирующий мазки, часто используемые в каллиграфии, связанный с расистскими стереотипами о азиатских людях.

Представитель Всемирной федерации стрельбы из лука заявил, что использование шрифта не является расистским, сообщает Reuters.

Затем, в среду, телекамеры поймали немецкого спортивного директора Патрика Мостера, который использовал расистские высказывания, чтобы побудить немецкого велосипедиста Никиаса Арндта догнать своих соперников из Эритреи и Алжира. Мостер выкрикивал Арднту "догнать погонщиков верблюдов".

"Учитывая общую нагрузку, которая лежит на нас в данный момент, я ошибся в выборе слов", - сказал Мостер.