В Николаеве обнаружили четыре случая заражения коронавирусом "Дельта"

КИЕВ. 31 июля. УНН. Сегодня в Николаеве обнаружили четыре случая заболевания коронавирусом штамма "Дельта". Об этом УНН стало известно из поста на Facebook председателя Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима.

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"К сожалению, болезнь не отступает. Сегодня стало известно, что в Николаеве обнаружили четыре случая опасного штамма коронавируса "Дельта", - написал Виталий Ким.

Детали

Отмечается, что трое заболевших приехали с отдыха из Турции, один из России. Во всех состояние удовлетворительное, они находятся на самоизоляции.

По словам председателя областной государственной администрации, в Николаеве каждый день фиксируют не менее 20 случаев заболевания.

Ким добавил, что в Николаевской области открыто 15 центров массовой вакцинации людей. Параллельно с которыми работают и пункты прививки.

Также в Николаевской области работают 24 мобильные бригады и 108 стационарных пунктов прививки.

Добавим

28 июля сообщалось о 17 случаев заболевания "Дельта" штаммом, которые были зафиксированы в Киевской, Львовской и Закарпатской областях.

В частности, из распространения "Дельта" штамма в Украине власть ужесточила правила въезда.

Между тем, в Украине всего зафиксировано 2 252 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 30 июля, - 916, что ниже уровня предыдущей эпохи. Госпитализированы за сутки при этом 486 человек, что на уровне показателя днем ранее.



