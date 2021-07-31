В СБУ заявили, что не знают местонахождение Чауса и посоветовали обратится в справочную - адвокат

КИЕВ. 31 июля. УНН. Служба безопасности Украины не знает о местонахождении бывшего судьи Николая Чауса. Об этом в комментарии УНН заявил его адвокат Ростислав Кравец.

Цитата:

“Прождал более получаса после того, как предложили подождать. Вышел дежурный и сообщил, что Николая Чауса здесь в здании, на Владимирской нет. И неизвестно, где он находится”, - заявил Кравец.

Детали

Как утверждает адвокат, в ведомстве порекомендовали обратиться в справочное бюро, игнорируя его замечания о том, что пресс-служба СБУ официально сообщила о том, что задержанный экс-судья находится у них.

В то же время, в приемной Справочного бюро заявили, что не владеют информацией о местонахождении Чауса. На данный момент Кравец заявил, что едет в следственный изолятор на Аскольдов переулок, чтобы выяснить, где находится Чаус.

Добавим

Сегодня в СБУ заявили, что знают, где находится на данный момент задержанный бывший судья Николай Чаус - ему оказывают медицинскую помощь. Сообщалось, что сотрудники Службы безопасности находятся на связи с семьей задержанного.

Напомним

Вчера вечером адвокат Ростислав Кравец сообщил, что официально экс-судьи нет в здании СБУ.

Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года рождения.

Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вишневый, в Винницкую область ездили детективы НАБУ для его задержания.

НАБУ призвал правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.



