В России упал истребитель Су-35

КИЕВ. 31 июля. УНН. Истребитель Су-35 потерпел крушение над Охотским морем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российские СМИ.

При выполнении плановых учебно-тренировочных полетов на самолете отказал двигатель.

“По предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря”, — заявили в пресс-службе Восточного военного округа РФ.

Пилот катапультировался и остался жив. Его оперативно нашла поисковая группа, угрозы его здоровью нет.

Известно, что самолет вылетел из аэропорта “Дземги” в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщают СМИ, истребитель производится с 2008 года, всего на конец 2019 года произведено 112 самолетов Су-35. В настоящее время используется российскими и китайскими военно-воздушными силами.