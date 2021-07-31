Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,89 0,0000  EUR: 31,92 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников”
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников”
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
257070

В России упал истребитель Су-35

В России упал истребитель Су-35

КИЕВ. 31 июля. УНН. Истребитель Су-35 потерпел крушение над Охотским морем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российские СМИ.

При выполнении плановых учебно-тренировочных полетов на самолете отказал двигатель.

“По предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря”, — заявили в пресс-службе Восточного военного округа РФ.

Пилот катапультировался и остался жив. Его оперативно нашла поисковая группа, угрозы его здоровью нет.

Известно, что самолет вылетел из аэропорта “Дземги” в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщают СМИ, истребитель производится с 2008 года, всего на конец 2019 года произведено 112 самолетов Су-35. В настоящее время используется российскими и китайскими военно-воздушными силами.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.