Олимпийские игры в Токио: определились полуфиналисты мужского футбольного турнира

КИЕВ. 31 июля. УНН. В рамках футбольного турнира среди мужских сборных определились полуфиналисты Олимпийских игр в Токио, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

Сборная Испании в овертайме разгромила Кот д'Ивуар. Основное время матча зафиксировал ничью 2:2, а в дополнительные 15-минут испанцы благодаря дублю Рафаэля Мир Висенте и голу Оярсабаля завершили матч с результатом 5:2.

Другой фаворит соревнований - Бразилия, благодаря голу Кунья обыграла Египет (1:0). В других парах Япония в серии пенальти оказалась сильнее Новой Зеландии (1:0), а Мексика в результативном поединке разгромила Южную Корею (6:3).

Дополнение

Третьего августа в полуфиналах Испания встретится с Японией, а Бразилия с Мексикой.