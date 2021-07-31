Новости: Спорт
31 июля 2021, 18:40 • Сергей Куркович • 21015
Олимпийские игры в Токио: определились полуфиналисты мужского футбольного турнира
КИЕВ. 31 июля. УНН. В рамках футбольного турнира среди мужских сборных определились полуфиналисты Олимпийских игр в Токио, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
Сборная Испании в овертайме разгромила Кот д'Ивуар. Основное время матча зафиксировал ничью 2:2, а в дополнительные 15-минут испанцы благодаря дублю Рафаэля Мир Висенте и голу Оярсабаля завершили матч с результатом 5:2.
Другой фаворит соревнований - Бразилия, благодаря голу Кунья обыграла Египет (1:0). В других парах Япония в серии пенальти оказалась сильнее Новой Зеландии (1:0), а Мексика в результативном поединке разгромила Южную Корею (6:3).
Дополнение
Третьего августа в полуфиналах Испания встретится с Японией, а Бразилия с Мексикой.
Источник: УНН
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