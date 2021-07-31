Украина будет бороться за то, чтобы "Северный поток - 2" не заработал - Витренко

КИЕВ. 31 июля. УНН. Украина продолжает работать над тем, чтобы "Северный поток 2", даже после завершения его строительства, не заработал. Об этом в интервью Радио Свобода заявил председатель правления компании "Нафтогаз" Юрий Витренко, сообщает УНН.

"Проигранная битва, но не проиграна война. И наша "война" против "Северного потока-2" продолжается. Битва, которая проиграна, это скорее всего, так выглядит, это непосредственное строительство "Северного потока-2", он будет достроен. К сожалению, это строительство было возобновлено в январе этого года. И соответственно опять же, к сожалению, это строительство в ближайшее время будет закончено", - констатировал Витренко.

Однако, по его словам, украинская сторона борется за то, чтобы этот газопровод не заработал. Ключом для этого глава "Нафтогаза" видит исключить его коммерческую эксплуатацию.

"Потому что для Украины важно не то, чтобы, условно говоря, была эта труба или не было этой трубы, а важно, чтобы по ней не шел газ в обход Украины. И нам нужно сделать так, чтобы этот газ через эту трубу не шел", - пояснил он.

По словам Витренко, Киев работает над тем, чтобы газопровод не был сертифицирован. Это возможно, если доказать, что компания-оператор трубы контролируется российским "Газпромом" и президентом России Владимиром Путиным. Европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать и добычу, и транспортировку газа.

"И это записано даже в этом совместном заявлении США и Германии. Они говорят, что они сделают все для того, чтобы европейское законодательство, в частности Третий энергопакет был применен и в отношении буквы закона, и по духу закона", - добавил госслужащий.

Он отметил, что Министерство иностранных дел Украины направило соответствующие ноты Европейской комиссии, которая участвует в процессе сертификации оператора, с призывом учитывать "так называемый принцип солидарности".

"Это означает, что, например, даже если (а это фантасмагорический сценарий) оператор "Северного потока-2" будет отделен от "Газпрома", реально будет независим от "Газпрома" и Путина, не будет ими контролироваться, даже если будет обеспечен доступ третьих сторон к этому газопроводу, то и немецкий регулятор, и Еврокомиссия также, должны обспечить чтобы этот доступ третьих сторон был обеспечен ко всем газопроводам, идущим из России в Европу, в частности из Украины", - сказал глава "Нафтогаза".

10 июня компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявила о завершении строительства морской части первой нитки этого газопровода из двух. Это означает, что он может быть относительно скоро запущен в эксплуатацию.

Россия, а также сторонники газопровода, прокладываемого по дну Балтийского моря в обход Украины и других транзитных государств, в Германии и ряде других стран Европы называют его исключительно коммерческим проектом. Украина, США, ряд других стран Евросоюза и руководство ЕС заявляют, что этот проект сугубо политический и не имеет экономического обоснования.

США и Германия после достижения договоренностей об условиях завершения строительства газопровода "Северный поток-2" опубликовали 21 июля совместное заявление, которое содержит обещания Украине. Документ называется "Совместное заявление США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей".

США и Германия также считают, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, в когда заканчивается срок действующего соглашения об транзит. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину на срок еще до 10 лет и назначить для этой цели специального представителя. Переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.