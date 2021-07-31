Кандидат в канцлеры Германии угрожает России санкциями в случае агрессии против Украины

КИЕВ. 31 июля. УНН. Если Россия снова агрессивно вести себя касательно Украины, то Германия будет инициировать санкции на уровне ЕС, заявил кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на материал Deutsche Welle.

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет угрожает России санкциями в случае, если та с помощью газопровода "Северный поток-2" будет давить на Украину.

"Если Россия снова будет агрессивно вести себя касательно Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского Союза", - заявил немецкий политик.

По его мнению, это позволит предотвратить использование Россией газопровода как геополитической оружия.

"Немецко-американское соглашение дает нам в руки инструмент, с помощью которого мы совместно можем привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия", - убежден Лашет, цитирует информагентство Reuters.

По его словам, преданность суверенитета и безопасности Украины должно быть приоритетом немецкой внешней политики.

"Также важно дать России понять, что мы не принимаем, когда она нарушает международное право, атакует гибридными средствами западные демократии или нарушает фундаментальные права человека и гражданина на своей территории", - заявил политик.

Соглашение Германии и США относительно российского газопровода

21 июля США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции в отношении участников проекта, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления.

В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа по территории Украины, должна закончиться в конце 2024 года.