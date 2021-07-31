Средиземноморские страны страдают от лесных пожаров и рекордной жары

КИЕВ. 31 июля. УНН. Страны Средиземноморья страдают от беспрецедентной жары более 40 градусов по Цельсию и тяжелых лесных пожаров. В Турции по-прежнему не удается потушить десять очагов лесных пожаров, три из них - в провинции Анталья. Об этом в субботу, 31 июля, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, передает УНН.

Лесные пожары

При этом из 98 лесных пожаров, начавшихся несколько дней назад в нескольких провинциях, 88 находятся под контролем, указал он далее.

Число жертв разрушительных лесных пожаров в Турции возросло до пяти. В районе курортного города Манавгат в провинции Анталья во время для пожаротушения погибли двое рабочих, которые работали на бульдозерах, сообщило агентство Anadolu. В Манавгат в тот же день были эвакуированы еще два района, в которых начали гореть дома.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия пострадавшие от лесных пожаров регионы в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Стамбул и Османийе. “Мы продолжим делать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб”, — написал он в Telegram-канале.

Не исключен поджог

Особенно тяжелая ситуация сложилась на средиземноморском побережье Турции. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Эвакуированные жители многих населенных пунктов и отдыхающие в отелях. Причины возгорания пока не установлены. Власть изучает различные версии и не исключает поджог.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования национальному лидеру Турции и заявил, что в пятницу присоединиться к тушению пожаров в Турции отправится украинский пожарный самолет. Уже на следующий день, 30 июля, украинские пожарные самолеты прибыли в Турцию и сбросили 16 тонн воды на горящие леса.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по состоянию на вечер 29 июля, среди пострадавших от масштабных пожаров в Турции граждан Украины нет.

Контекст

Лесные пожары в Турции начались 28 июля. На фоне сильной жары в регионе произошло возгорание недалеко от курортного города Манавгат на юге страны, затем пожары вспыхнули и в других провинциях, в том числе в курортных Айдын и Мугла. Эрдоган заявил, что на борьбу с пожарами мобилизованы все силы, задействовано более 1100 единиц техники.