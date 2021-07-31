В странах Азии рост случаев заболеваний коронавирусом: в Японии и Таиланде фиксируют рекорды

КИЕВ. 31 июля. УНН. В азиатских странах власти фиксируют рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. Всплеск пандемии произошел в Японии, Таиланде и Токио, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Резкий рост заражений связано в первую очередь с распространением более заразного дельта-штамма коронавируса, отмечает агентство.

Япония

В Токио, где происходят Олимпийские игры, за последние 24 часа обнаружили рекордные 4058 заражений. Организаторы Олимпиады сообщили про 21 новый случай COVID-19 за сутки. Всего за время Игр COVID-19 заболел 241 участник.

В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Токио до 31 августа продолжили действие режима чрезвычайного положения. Этот режим предусматривает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания и ограничения по допуску зрителей на массовые мероприятия.

Таиланд

Таиланд также сообщил о рекордном количестве новых случаев коронавируса. В стране за сутки зафиксировали 18 912 заражений, общее количество случаев заболевания достигло 597 287 человек. Правительство заявило, что на вариант дельта приходится более 60% случаев в стране и 80% случаев в Бангкоке. В Департаменте медицинских наук Таиланда сообщили, что данных о более высокой смертности из-за этого штамма нет, однако он быстрее распространяется.

Малайзия

В Малайзии зафиксировали рекордные 17 786 случаев коронавируса. Из-за недовольства действиями правительства в связи с пандемией в центре Куала-Лумпура собрались более 100 человек. Они потребовали отставки премьер-министра Мухиддина Яссина.

Кроме того, рост заболеваемости коронавируса наблюдается в австралийском Сиднее, пишет Reuters. Правительство штата Новый Южный Уэльс, где расположен Сидней, сообщило о 210 новых случая заражения в Сиднее и прилегающих районах в результате вспышки варианта дельта. В связи с этим в городе жителям запретили покидать дом дальше чем на пять километров. Также полиция окружила центральный деловой район города, чтобы предотвратить протест против строгой изоляции, которая продлится до конца августа.

Китай

Китай столкнулся со вспышкой вируса дельта в восточном городе Нанкин. Власть связала вспышку с прилетевшим из России самолетом. Первыми инфицированными стали сотрудники аэропорта, которые убирали салон самолета после этого рейса.

Напомним

В пятницу, 30 июля, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за последние четыре недели в большинстве регионов мира число случаев заражения COVID-19 увеличилась на 80%. “С трудом завоеванные достижения могут оказаться под угрозой, а системы здравоохранения во многих странах перегружены”, — сказал глава ВОЗ.