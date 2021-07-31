WP: количество новых случаев COVID-19 в США может увеличиться до 300 тыс. за сутки в августе

КИЕВ. 31 июля. УНН. Количество новых случаев заражения коронавирусом в США в августе может увеличиться до 140 тыс. — 300 тыс. за сутки. Об этом сообщает в субботу со ссылкой на прогнозы экспертов газета The Washington Post, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, за последнюю неделю в США в среднем за сутки оказывалось более 70 тыс. новых случаев инфицирования. Таким образом, отмечает газета, этот показатель увеличился почти на 60 тыс. меньше чем за шесть недель. При этом число случаев госпитализации инфицированных коронавирусом выросло в среднем на 40% по стране, а количество летальных исходов — почти на 30%.

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“Ситуация ухудшается, и (распространение коронавируса) в США, по крайней мере сейчас, в самом деле не замедляется”, — заявляет доцент Школы общественного здравоохранения Блумберга Университета Джонса Хопкинса Дэвид Дауди. Однако, как отмечает WP, эксперты при этом не ожидают, что число госпитализаций и смертей возрастет к показателям, которые наблюдались в США зимой. “Люди, которые болеют (COVID-19 сейчас), моложе и более здоровы”, — объясняет Дауди.

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По мнению опрошенных изданием специалистов, одна из главных причин роста количество инфицированных связана с распространением штамма “дельта”. У восьми из десяти заразившихся в США оказывается именно дельта-вариант коронавируса. Еще одной причиной является уход от мер, таких как ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии было выявлено более 34,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 613 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. Согласно приведенной университетом статистике, 30 июля в США было выявлено 194 608 новых случаев заражения коронавирусом, это максимальный показатель с середины января. Количество летальных случаев за минувшие сутки составило 891.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США во вторник рекомендовали полностью вакцинированных от нового коронавируса американцам “в районах, где имеет место значительное и быстрое распространение” вируса, “носить маски в помещениях и в общественных местах”. В мае специалисты центров позволили полностью вакцинированных жителям страны не носить маски в большинстве случаев. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что он считает возможным введение в стране новых ограничений в связи с пандемией.