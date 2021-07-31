Во Франции 19 человек задержали на манифестациях против санитарных пропусков

КИЕВ. 31 июля. УНН. Французские правоохранительные органы задержали 19 человек в ходе демонстраций против обязательной вакцинации и санитарных пропусков, которые прошли по всей стране в субботу. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, передает УНН.

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“Последние данные: 19 задержаний, из них 10 в Париже”, — написал он в Twitter.

Детали

Глава МВД поблагодарил служащих полиции и жандармерии за самоотверженный труд. Он также выразил поддержку трем правоохранителям, пострадавших в ходе столкновений с агрессивно настроенными участниками марша на севере Парижа.

Напомним

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД сообщил, что по всей стране в акциях протеста против вакцинации и санитарных пропусков приняли участие 204 тыс. человек, в том числе 14,2 тыс. человек в Париже.