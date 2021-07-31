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В Токио лишены аккредитации покинувшие олимпийскую деревню члены делегации

В Токио лишены аккредитации покинувшие олимпийскую деревню члены делегации

КИЕВ. 31 июля. УНН. На Олимпийских играх в Токио впервые лишены аккредитации люди, без разрешения покинули олимпийскую деревню. Об этом заявил представитель оргкомитета Токио-2020 Масса Такая на брифинге в субботу, 31 июля, передает УНН.

Цитата

“Мы отозвали аккредитации, поскольку считаем, что выезды из села атлетов для осмотра достопримечательностей не должны происходить”, — заявил Масса Така.

Детали

Организаторы не указали, сколько человек лишены аккредитации и о ком именно идет речь. Без аккредитации невозможно попасть на олимпийские объекты. Это первый подобный случай, отмечает издание The Japan Times. В рамках противоэпидемических мероприятий проживают в олимпийской деревне запрещается оставлять ее для целей, не относящихся к соревнованиям.

Контекст

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа, она перенесена на год позже из-за пандемии.

Напомним

Украинская теннисистка Элина Свитолина взяла “бронзу” Олимпиады в Токио.

Источник: УНН
Теги: спорт, Олимпиада, Коронавирус
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