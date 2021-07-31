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Израиль утилизирует около 80 тыс. вакцин от коронавируса

Израиль утилизирует около 80 тыс. вакцин от коронавируса

КИЕВ. 31 июля. УНН. Израиль утилизирует 80 тыс. вакцин против коронавируса, срок годности которых истекает в полночь 1 августа, сообщает издание Times of Israel, пишет УНН.

Цитата

“Израиль намерен утилизировать 80 тыс. вакцин против COVID-19, срок годности которых истекает в полночь”, — говорится в сообщении.

Утоняется, что приблизительная стоимость вакцин “Pfizer-BioNTech”, подлежащих утилизации, составляет 6 млн в шекелей (1,8 млн долларов. — ред.).

“Государство Израиль управляет своими запасами вакцин, обращая внимание на срок годности продукта”, — заявило министерство здравоохранения страны.

Напомним

Ранее в этом месяце Израиль отправил в Южную Корею около 700 тыс. доз вакцины от COVID-19, срок действия которых истекает в конце июля. В соответствии с соглашением, Сеул отправит свежие дозы вакцины в конце текущего года.

Вакцинация в Израиле

Вакцинация израильтян препаратом компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Министерства здравоохранения, к настоящему времени первую дозу получили 5,775 млн израильтян, вторую — 5,346 млн, что составляет более 62% и 57% общей численности населения страны (9,3 млн человек) соответственно. После проникновения на территорию страны штамма “дельта” в прошлом месяце возобновился рост числа заражений коронавирусом. 17 июля врачи впервые с марта 2021 года обнаружили в сутки в Израиле более тысячи заразились коронавирусом, 27 июля — более 2 тыс.

Весной этого года Израиль был одной из первых стран по интенсивности вакцинации от коронавируса. Сейчас, по подсчетам The New York Times, в стране полностью привиты более 58% населения. Около 63% населения Израиля получили хотя бы одну дозу вакцины.

Источник: УНН
Теги: Израиль, вакцина, Коронавирус
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