Израиль утилизирует около 80 тыс. вакцин от коронавируса

КИЕВ. 31 июля. УНН. Израиль утилизирует 80 тыс. вакцин против коронавируса, срок годности которых истекает в полночь 1 августа, сообщает издание Times of Israel, пишет УНН.

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“Израиль намерен утилизировать 80 тыс. вакцин против COVID-19, срок годности которых истекает в полночь”, — говорится в сообщении.

Утоняется, что приблизительная стоимость вакцин “Pfizer-BioNTech”, подлежащих утилизации, составляет 6 млн в шекелей (1,8 млн долларов. — ред.).

“Государство Израиль управляет своими запасами вакцин, обращая внимание на срок годности продукта”, — заявило министерство здравоохранения страны.

Напомним

Ранее в этом месяце Израиль отправил в Южную Корею около 700 тыс. доз вакцины от COVID-19, срок действия которых истекает в конце июля. В соответствии с соглашением, Сеул отправит свежие дозы вакцины в конце текущего года.

Вакцинация в Израиле

Вакцинация израильтян препаратом компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Министерства здравоохранения, к настоящему времени первую дозу получили 5,775 млн израильтян, вторую — 5,346 млн, что составляет более 62% и 57% общей численности населения страны (9,3 млн человек) соответственно. После проникновения на территорию страны штамма “дельта” в прошлом месяце возобновился рост числа заражений коронавирусом. 17 июля врачи впервые с марта 2021 года обнаружили в сутки в Израиле более тысячи заразились коронавирусом, 27 июля — более 2 тыс.

Весной этого года Израиль был одной из первых стран по интенсивности вакцинации от коронавируса. Сейчас, по подсчетам The New York Times, в стране полностью привиты более 58% населения. Около 63% населения Израиля получили хотя бы одну дозу вакцины.