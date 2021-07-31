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На Херсонщине зафиксировали 24 новых случая коронавируса в сутки

На Херсонщине зафиксировали 24 новых случая коронавируса в сутки

КИЕВ. 31 июля. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 24 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1200 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 437 ПЦР-исследований, 210 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 104 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 24 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 7 женщин и 17 мужчин. Из них 1 ребенок и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что состояние больных удовлетворительное: “17 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 7 человек”.

Добавляется, что умерли две женщины — 64 и 55 лет, жительницы г. Херсон, имели пневмонию и COVID-19.

Также в области 5 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 36 391 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Из них:
— 34 660 человек победили недуг;
— 531 человек инфицирован COVID-19;
— 1200 человек умерли”, — говорится в сообщении.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 252 785 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 945 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, Коронавирус
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