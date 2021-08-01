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Форвард Яремчук стал игроком самого титулованного клуба Португалии

Форвард Яремчук стал игроком самого титулованного клуба Португалии

КИЕВ. 1 августа. УНН. Ведущий футболист сборной Украины Роман Яремчук сменил бельгийский "Гент" на португальский "Бенфику", информирует УНН со ссылкой на сайт "Бенфики".

Детали

25-летний нападающий отныне будет защищать цвета “Бенфики”. Контракт подписан на 5 лет — до 2026-го.

Португальский гранд заплатил “Гента” за Яремчука 17 млн. евро. Бельгийцев он выступал на протяжении последних четырех сезонов. Всего в футболке “буйволов” украинец успел провести 152 матча, в которых отметился 61 голом и 18-ю результативными передачами.

Дополнение

“Бенфика” прошлый сезон завершила на втором месте чемпионата Португалии и является самой титулованной командой страны с 37 победами во внутренних чемпионатах. 4 и 10 августа она будет противостоять российскому Спартаке в квалификации Лиги чемпионов.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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