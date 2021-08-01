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Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году

Работу российского сегмента МКС планируется завершить в 2028 году

КИЕВ. 1 августа. УНН. Научно-технический совет "Роскосмоса" рекомендовал начать техническая обработка проектного облика новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС), поскольку "дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 создает дополнительные риски" из стареющее оборудование. Об этом говорится в заявлении совета, опубликованном на сайте госкорпорации в субботу, 31 июля, передает УНН.

Детали

Как уточняется в тексте, разработка проекта необходима в связи с планируемым завершением эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года. При этом новая станция может работать в составе МКС или как независимая национальная станция.

Модуль “Наука” вызвал нарушения в работе МКС

Двумя днями ранее, 29 июля, с космодрома Байконур был успешно запущен и выведен на орбиту российский многофункциональный лабораторный модуль “Наука”. Его стыковка с МКС проводилась в ручном режиме. После этого произошло самопроизвольное включение двигателей модуля вызвало разворот МКС на 45 градусов.

Затем управление над модулем удалось вернуть, а станцию вернули в исходное положение. Запуск модуля “Наука” планировался еще в 2017 году, но его переносили по техническим причинам.

Источник: УНН
Теги: Россия, космос, МКС
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