Трамп не согласен с выводами Конгресса о его давление на Минюст для отмены итогов выборов

КИЕВ. 1 августа. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп в корне не согласен с утверждениями Конгресса США о том, что он в конце прошлого года пытался оказывать давление на чиновников Минюста, чтобы добиться отмены итогов выборов главы государства, состоявшихся в ноябре 2020 года. Об этом говорится в заявлении политика, распространенном в субботу, передает УНН.

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“На самом деле, все как раз наоборот. Документы должны были поддержать целостность и честность выборов и священность нашего голосования <...>. Наша страна пережила невероятно коррумпированные президентские выборы, и настало время Конгресса и другим изучить, как такое было допущено, а не проводить расследование в отношении тех, кто разоблачает это массовое мошенничество для американского народа”, — говорится в сообщении.

Контекст

В пятницу комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США опубликовал заявление, согласно которому Трамп давление на высокопоставленных чиновников Минюста. К такому выводу в комитете пришли после распространенных головой Кэролин Мэлони (демократ от штата Нью-Йорк) рукописных записей, сделанных 27 декабря прошлого года тогдашним в. о. заместителя министра юстиции — генпрокурора США Ричардом Донохью, касающихся его разговора телефонного разговора с Трампом и Джеффри Розеном, который в то время был в. о. главы Минюста.

Трамп якобы просил руководителей Минюста “просто сказать, что выборы не были чистыми, а остальные предоставить” ему и его однопартийцам в Конгрессе.

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп и другие республиканцы заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они много раз обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января состоялась инаугурация Байдена.