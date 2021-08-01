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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,89 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,89 грн/доллар

КИЕВ. 1 августа. УНН. По состоянию на 1 августа 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,89 грн/долл.,  передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.886700 грн за доллар;

31.923900 грн за евро;

0.366960 грн за российский рубль;

37.535200 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 31 июля курс всех указанных валют вырос.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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