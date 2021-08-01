Новости: Экономика
1 августа 2021, 06:15 • Илья Нежигай • 9855
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,89 грн/доллар
КИЕВ. 1 августа. УНН. По состоянию на 1 августа 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,89 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.886700 грн за доллар;
31.923900 грн за евро;
0.366960 грн за российский рубль;
37.535200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 31 июля курс всех указанных валют вырос.
Источник: УНН
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