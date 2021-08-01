На 1 августа установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 1 августа. УНН. Национальный банк Украины на 1 августа 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 553.2992 грн;

Серебро - 21.4018 грн;

Платина - 911.3331 грн;

Палладий - 2 254.1757 грн.

По сравнению с 31 июля курс всех металлов не изменился.