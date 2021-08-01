Новости: Экономика
1 августа 2021, 06:20 • Илья Нежигай • 9900
На 1 августа установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 1 августа. УНН. Национальный банк Украины на 1 августа 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 553.2992 грн;
Серебро - 21.4018 грн;
Платина - 911.3331 грн;
Палладий - 2 254.1757 грн.
По сравнению с 31 июля курс всех металлов не изменился.
Источник: УНН
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