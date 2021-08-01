Жена Бориса Джонсона объявила, что ждет второго ребенка

КИЕВ. 1 августа. УНН. Жена премьер-министра Великобритании Керри Джонсон объявила, что ждет второго ребенка. Об этом в субботу сообщила газета The Sun со ссылкой на закрытый аккаунт 33-летней жены главы правительства Соединенного Королевства в Instagram, передает УНН.

Детали

Пара ждет появления ребенка к Рождеству.

Керри Джонсон призналась, что у нее случился выкидыш в начале текущего года. “Я счастлива снова быть беременной, но в то же время мне очень волнительно. Тема родов может быть очень болезненной для многих людей, особенно учитывая тот факт, что, судя по таким платформами, как Instagram, кажется, что все в жизни всегда идет хорошо. Я разговаривала с людьми, которые пережили такую потерю, и это помогло мне. Поэтому я надеюсь, что своей публикацией я помогу другим”, — написала она.

Напомним

Свадьба Бориса Джонсона и Керри Симондс, бывшего директора по связям с общественностью в правящей Консервативной партии, состоялась 29 мая в Вестминстерском соборе в Лондоне в условиях коронавирусных ограничений. В апреле прошлого года у пары родился сын.

В 57-летнего Джонсона есть еще четверо детей — дочери Лара и Кассия и сыновья Мило и Теодор — от его второго брака с Мариной Уилер, который длился с 1993 по 2018 год. В 2009 году в бытность мэром Лондона у него родилась внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. Сам Джонсон не раскрывал точное число своих потомков и всегда уклонялся от ответа на этот вопрос.