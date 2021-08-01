ООС: боевики семь раз нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 1 августа. УНН. За прошедшие сутки, 31 июля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Детали

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза обстреливал позиции наших воинов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Шумы российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

У Новолуганское враг открывал огонь из подствольных гранатометов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - средней тяжести.

На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 1 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

У населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими.