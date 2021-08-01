ООС: боевики семь раз нарушили "режим тишины"
КИЕВ. 1 августа. УНН. За прошедшие сутки, 31 июля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза обстреливал позиции наших воинов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Шумы российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
У Новолуганское враг открывал огонь из подствольных гранатометов.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - средней тяжести.
На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.
По состоянию на 7 часов утра, 1 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
У населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими.
Напомним
Президент Владимир Зеленский принял решение об изменении начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командующего десантно-штурмовой войск ВСУ и командующего Операции объединенных сил.