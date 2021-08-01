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Чрезвычайники предупредили об опасных погодных условий в Украине в течение дня

Чрезвычайники предупредили об опасных погодных условий в Украине в течение дня

КИЕВ. 1 августа. УНН. В течение часа и всего дня в Украине будет наблюдаться осложнения погодных условий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Цитата

“Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы с содержанием днем 1 августа грозовые (I уровень опасности, желтый)”, — говорится в сообщении.

Контекст

Ранее чрезвычайники предупреждали о град, шквалы и пожарной опасности. Так, сообщалось, что с 31 июля и 1 августа в Украине будет наблюдаться осложнения погодных условий.

Сообщалось, что 1 августа в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Львовской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Источник: УНН
Теги: погода, Украина, ГСЧС
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