За последние сутки в Украине зафиксировали 484 новых случая COVID-19
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Украине зафиксировано 2,253 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 31 июля, — 484, что ниже уровня предыдущей эпохи. Госпитализировано за сутки при этом 473 человек, что на уровне показателя днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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“За сутки 31 июля 2021 в Украине зафиксировано 484 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 16 медработников — 7)”, — говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
— госпитализировано — 473 человека;
— летальных случаев — 6;
— выздоровели — 131 человек;
За сутки протестировано:
— методом ПЦР — 13745 человек,
— методом ИФА — 2676 человек,
— экспресс-тестами — 10029 человек.
За все время пандемии в Украине:
— заболело — 2253269 человек;
— выздоровели — 2186994 лица;
— летальных случаев — 52 951;
— проведения ПЦР-тестов — 11395330.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, — по всей территории страны правила “оранжевой” зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.
16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до 30 августа.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.
Все области сейчас находятся в “зеленой” зоне. Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина вошла в “зеленую” зону даже по критериям ЕС, показатели заболеваемости самые низкие за последний год.