Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,89 0,0000  EUR: 31,92 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников”
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников”
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
13500

Минобороны Азербайджана сообщило о перестрелке на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана сообщило о перестрелке на границе с Арменией

КИЕВ. 1 августа. УНН. Сегодня, 1 августа, около 4:00 утра подразделения вооруженных сил Армении с позиций вблизи села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Цитата

"1 августа примерно в 03:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций вблизи села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечает Минобороны, потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

"Ответным огнем противник был подавлен", - отмечают в Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что в настоящее время ситуация в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Азербайджане осужден на 10 лет заключения россиянин за участие в конфликте в Карабахе на стороне Армении

Источник: УНН
Теги: Армения, перестрелка, Азербайджан
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.