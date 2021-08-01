Минобороны Азербайджана сообщило о перестрелке на границе с Арменией

КИЕВ. 1 августа. УНН. Сегодня, 1 августа, около 4:00 утра подразделения вооруженных сил Армении с позиций вблизи села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

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"1 августа примерно в 03:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций вблизи села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечает Минобороны, потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

"Ответным огнем противник был подавлен", - отмечают в Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что в настоящее время ситуация в указанном направлении стабильная, оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск.

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