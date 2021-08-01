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В Харькове мужчина устроил драку с полицейскими на крыше дома: двух правоохранителей травмировано

В Харькове мужчина устроил драку с полицейскими на крыше дома: двух правоохранителей травмировано

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Харькове мужчина с металлической палкой забрался на крышу дома, где устроил драку с полицией. В результате двое полицейских получили травмы, один из них - сорвался с крыши. Виновника же задержали, передает УНН.

Детали

По информации полиции, инцидент произошел 31 июля.

В полицию поступил вызов о том, что на крыше частного дома по улице Ушакова сидит человек и ведет себя неадекватно.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции. При попытке приблизиться к мужчине, последний начал сопротивляться и бросаться на стражей порядка с металлической палкой. Двое полицейских получили травмы.

Злоумышленника задержали. Им оказался 39-летний харьковчанин, который страдает психическими расстройствами. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Добавим

Как сообщают местные Telegram-каналы, во время противостояния один из полицейских сорвался с крыши и разбил голову.

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Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, Харьков и Харьковская область
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