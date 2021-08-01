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Верещук: нам надо отказываться от обязательного призыва

Верещук: нам надо отказываться от обязательного призыва

Ирина Верещук

КИЕВ. 1 августа. УНН. В украинской армии должны воевать профессиональные люди. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

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"Я за то, чтобы воевали профессиональные люди. Не могут воевать люди, которые прошли срочную службу. Я за то, чтобы срочная служба некоторое время была. Но если мы говорим о стратегии - нам надо отказываться от обязательного призыва. Я не говорю, что надо отказываться сейчас или на следующий год, но мы должны двигаться к тому, чтобы иметь профессиональную армию. Поэтому должны тратить средства на ее профессиональную подготовую. Нам нужно делать все, чтобы после первого контракта был подписан следующий контракт", - сказала нардеп.

Ранее Верещук прокомментировала повышение пенсий военным-пенсионерам.

Источник: УНН
Теги: Украина, армия
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