Олимпиада-2020: французский боксер после поражения устроил акцию протеста на ринге

КИЕВ. 1 августа. УНН. Французский боксер Мурад Алиев устроил акцию протеста в знак дисквалификации с четвертьфинального боя за умышленный удар головой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Мурад Алиев возмутился, когда судья Энди Мустаккио дисквалифицировал его за четыре секунды до конца второго раунда. Судья определил, что Алиев намеренно использовал свою голову для столкновения с британским оппонентом Фрэзером Кларком, у которого были значительные порезы около обоих глаз.

После оглашения приговора Алиев сел на полотно сразу за канатами и над лестницей, ведущей на пол арены.

"Это был мой способ показать, что решение было таким несправедливым, - сказал Алиев. - Я хотел бороться со всей этой несправедливостью, и, честно говоря, сегодня у моих товарищей по команде были несправедливы результаты. Я тренировался для этого всю свою жизнь, и я пришел сюда, и из-за решения одного рефери я проиграл".

Через 30 минут протеста Алиев покинул ринг. Примерно через 15 минут Алиев вернулся на арену и восстановил свой протест на том же месте еще примерно на 15 минут. В конце концов, он ушел.

"Я бы выиграл, но уже было написано, что я дисквалифицирован, - сказал Алиев. - Я готовился к этому всю свою жизнь, поэтому злиться на этот результат - естественно".

Алиев и Кларк вели рукопашный бой в течение двух раундов, и Алиев, похоже, упорно наносил удары. Кларк, завоевавший медаль за победу, считает это решение справедливым.

"Было ли это намеренно или нет, не мне говорить...", - отметил Кларк.

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Дополнение

Франция выиграла шесть боксерских медалей в Рио-де-Жанейро, но ее талантливая команда проиграла несколько рукопашных схваток в Токио.

Самый известный протест против судейского решения произошел в 1988 году в Сеуле, когда южнокорейский спортсмен Бюн Чон Ир отказался покинуть ринг после того, как был оштрафован на два очка за незаконное использование головы. Бюн оставался на ринге больше часа, и официальные лица Сеула в конце концов выключили свет.

Олимпийский турнир по боксу в Токио проводится специальной целевой группой вместо Международной боксерской ассоциации, деятельность которой была приостановлена МОК в 2019 году.