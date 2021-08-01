Масштабный пожар на складах под Одессой потушили

КИЕВ. 1 августа. УНН. Под Одессой ликвидировали масштабный пожар на складах. Жертв и пострадавших нет, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По состоянию на 11:29 пожар локализован на площади 10 тыс. м кв. В 12:25 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекались 84 человека и 22 единицы техники ГСЧС.

Напомним

1 августа спасателям поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем трехэтажном складском здании в с. Нерубайское Одесского района (452 км автодороги М-05 "Киев-Одесса").