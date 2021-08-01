Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,89 0,0000  EUR: 31,92 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников”
Махинации НСЗУ: как украинских инфекционистов превратили в “сезонных работников”
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
17100

Завтра в Украине презентуют мероприятия к 30-му Дню Независимости. На презентацию придет Зеленский вместе с женой

Завтра в Украине презентуют мероприятия к 30-му Дню Независимости. На презентацию придет Зеленский вместе с женой

Елена и Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 августа. УНН. В понедельник, 2 августа, в 11:00 в рамках форума "Украина 30" состоится презентация концепции празднования Дня Независимости Украины, в которой примут участие Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Гости и спикеры форума расскажут о том, какие официальные и развлекательные мероприятия запланированы к 30-летию независимости государства и Дня флага, представят концепцию проведения парада Вооруженных Сил, а также новой президентской награды "Национальная легенда".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба расскажет о гостях, прибытие которых ожидается на День Независимости, а его первая заместитель Эмине Джапарова - о проведении саммита инаугурации Крымской платформы.

Отдельное внимание будет уделено вопросам безопасности и антиковидним мерам в праздничные дни.

Добавим

Известно, что в Украине на День Независимости состоится военный парад. На торжества уже приглашены ряд лидеров стран мира.

23 августа в Киеве должны представить Крымскую платформу. Так же в этот день Зеленская в Киеве собирает саммит первых леди и джентльменов.

Известно, что готовится и большой концерт по случаю праздника. Подготовка к которому сопровождается скандалом с известной украинской группой "Green Grey", которую сняли с выступления из-за песен на русском.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.