Чаус нашелся. Адвокат говорит, что экс-судья пока не задержан и находится под защитой СБУ

КИЕВ. 1 августа. УНН. Бывший судья Николай Чаус найден и он не является пока задержанным и находится действительно под защитой СБУ. Об этом сообщил адвокат Чауса Ростислав Кравец в Telegram-канале, передает УНН.

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"Сегодня поиски оказались более результативными. Николай Чаус найден и на сколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь и поверьте она ему нужна. Мне удалось с ним пообщаться. На мой взгляд ситуация не то чтобы неординарная, такое вообще немыслимо, чтобы могло вообще произойти.

Он не является пока задержанным и находится действительно под защитой СБУ", - написал Кравец.

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Адвокат выразил надежду, что "первые лица государства найдут в себе смелость взять на себя ответственность и с максимальным соблюдением прав человека решить этот вопрос".

"Пока на этом все, а мы с коллегами занимаемся подготовкой всех необходимых документов", - резюмировал адвокат.

Что еще известно

Ранее Служба безопасности заявила о том, что задержала экс-судью Николая Чауса на законных основаниях. В ведомстве знают о его местонахождении, и сообщили, что на данный момент задержанному оказывают необходимую медицинскую помощь.



Что было ранее

Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года рождения.

Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вишневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.

НАБУ призвал правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью Николая Чауса, которого обнаружили в селе в Винницкой области. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.

Адвоката Чауса Ростислава Кравца не пускают к задержанному уже второй день. СБУ заявила, что официально бывшего судьи в здании нет.