В Киеве за минувшие сутки от коронавируса умер один человек

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 86 больных коронавирусом. Умер один человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"86 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер один человек. А подтвержденных случаев заболевания сегодня 219080", - сообщил Виталий Кличко.

Детали

Заболели: 51 женщина в возрасте от 23 до 84 лет, 27 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет. А также одна девочка 15 лет и 7 мальчиков от 11 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 17 больных коронавирусом. А также 16 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 38 человек. В общем коронавирус преодолели 209379 жители столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 34, в Днепровском - 14, в Дарницком и Оболонском районах - по 11 случаев", - отметил Виталий Кличко.

Напомним

В Украине зафиксировано 2253000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 31 июля, - 484, что ниже уровня предыдущей эпохи. Госпитализировано за сутки при этом 473 человек, что на уровне показателя днем ранее.