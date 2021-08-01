В главных реках Украины обнаружили следы "ковидных" препаратов - Минэкологии

КИЕВ. 1 августа. УНН. Новая тенденция состояния водных бассейнов Украины - наличие в воде остатков медицинских препаратов, которые применяются в лечении COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев, передает УНН.

Детали

Недавно было проведено первичный анализ (скрининг) трех главных рек, воды которых используются для водоснабжения населения - Днепра, Днестра и Северского Донца, отметили в Минэкологии.

"Проверяли воду на 3200 веществ - это целевой скрининг, то есть когда у вас есть конкретный перечень и вы ищете. А также вода исследовалась на 64 000 веществ - это просто предположение, что они могут быть или нет. Согласно результатам, действительно, какие-то загрязняющие вещества есть", - сказал Хорев.

Так, экологи выяснили, что в украинских водах отмечается очень большое количество цинка, а также обнаружены пестициды. Фиксируются и металлы, при этом в воде практически нет ртути. Также есть следы фармпрепаратов в воде.

"Откуда берутся? Мы с вами употребляем какие-то таблетки, какие-то уколы и т.д., это все выводиться из организма и рано или поздно попадает в водный объект", - пояснил Хорев.

Последние тенденции состояния воды связаны с пандемией коронавируса.

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"Ковидних" препаратов очень много. То, что входит именно в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда", - акцентировал Хорев.

Но "ковидная" тенденция - это не особенность Украины, в водах Европы та же проблема.

"В Европе происходит то же ... Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты обнаруживают в воде - это значит, что плохо, недостаточно работают очистные сооружения ... В Европе есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые", - добавил заместитель министра.

Напомним

В Украине зафиксировано 2253000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 31 июля, - 484, что ниже уровня предыдущей эпохи. Госпитализировано за сутки при этом 473 человек, что на уровне показателя днем ранее.