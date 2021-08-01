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Гарантировал медаль: украинский боксер пробился в полуфинал Олимпийских игр

Гарантировал медаль: украинский боксер пробился в полуфинал Олимпийских игр

КИЕВ. 1 августа. УНН. Лидер Национальной сборной Украины по боксу Александр Хижняк пробился в полуфинал летних Олимпийских игр 2020 года в весовой категории до 75 кг, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

Детали

Хижняк одержал победу в четвертьфинале над боксером из Доминиканской Республики Еури Седеньо Мартинесом - раздельным решением судей (4:1).

Выход в полуфинал означает для Хижняка, как минимум бронзовую медаль олимпийского турнира. Соперником полтавчанина в полуфинале станет филиппинец Эмир Марсьяль, который в свою очередь ярко преодолел четвертьфинальный барьер, в первом же раунде нокаутировав армянина Армана Дарчиняна.

Дополнение

Полуфинальный бой Александр Хижняк - Эмир Марсьяль состоится 5 августа.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, Олимпиада-2020
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