Скандал с белорусской легкоатлеткой: Тимановская боится, что в Минске ее могут посадить

КИЕВ. 1 августа. УНН. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую силой пытались выдворить из Токио, заявила, что беспокоится о своей безопасности, поскольку в Беларуси ее, возможно, могут посадить в тюрьму. Об этом спортсменка сказала в интервью Трибуна, передает УНН.

Детали

По словам Тимановской, тренер сборной Беларуси Юрий Моисевич сообщил ей, что вопрос (ее выдворения - ред.) уже не на уровне федерации легкой атлетики, не на уровне министерства спорта, а уровнем выше.

"Что меня нужно ликвидировать с Олимпиады, вернуть домой, потому что я мешаю команде выступать. Меня нужно убрать, чтобы все успокоились и соревновались дальше", - сказала легкоатлетка.

Также Тимановская преодолевала, что врачи к ней не приходили, никто ее не обследовал.

"У меня хорошее психологическое состояние, даже несмотря на то, что произошла такая ситуация. Я нормально держусь, у меня нет никаких проблем со здоровьем, нет травм, нет вопросов с психикой. Я была готова бежать", - отметила спортсменка.

Кроме того, Тимановская добавила, что боится возвращаться в Беларусь.

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"Потому что я боюсь, что в Беларуси меня, возможно, могут посадить в тюрьму. Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят с нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня опасно", - отметила Тимановская.

Что касается политического убежища в Австрии, то Тимановская пока думает, куда обратиться.

"Думаю, ближайшую ночь над этим придется подумать. И уже завтра примем какое-то решение", - резюмировала спортсменка.

Ранее

Белорусскую легкоатлетку Кристина Тимановскую пытались насильно вывезти из Токио. Девушка уже заявила, что планирует искать убежища в Европе, а также призвала МОК вмешаться в ситуацию.

Напомним

Накануне Кристина Тимановская резко раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Пропагандисты обвинили белорусскую олимпийку в "несдержанной выходке".